Auf dem MondscheinMarkt beschlossen: Deutschland wieder Weltmeister

Denn um das WM-Fieber musikalisch auf Hochtemperatur zu bringen, haben die Veranstalter von Gemeinde und KulturNetzwerk die Band HUMAN TOUCH engagiert. Also viele Oldies zur Untermalung der Biertisch-Diskussionen über den zukünftigen Weltmeister (der garantiert nicht aus Italien, Holland oder Österreich kommt …). Die Band - mit dem Schwarzenbrucker Frontmann Marko Bittner - war wieder sensationell: viele viele Tänzer nutzten den Super-Sound und die tollen Songs bis zur allerletzten Zugabe. Es gab natürlich wieder die Torwand für weltmeisterliche Schussleistungen von alt und Jung. Auch kulinarisch wurde alles getan, den Vorgeschmack der WM auf der Zunge zergehen zu lassen. Dieses WM-Fieber war ansteckend, es war wieder ein toller MondscheinMarkt-Abend auf dem Plärrer in Schwarzenbruck. Ein großes Danke an die Macher in der Gemeinde und vom KulturNetzwerk, an die Mitarbeiter des Bauhofs, an alle Budenbetreiber und an all die treuen Fans des MondscheinMarktes. Man darf es so gar nicht schreiben: aber es war ein geiler Abend. Wegen der Kärwa in Schwarzenbruck (29.6. bis 2.7.) findet der nächste MondscheinMarkt erst wieder im Juli und zwar am Freitag, den 27. statt. Das Thema liegt auf der Hand: es wird der SOMMERNACHTSTRAUM, begleitet vom Salonorchester Babari. Wieder bei bestem Wetter und toller Stimmung. Versprochen.