Gesunder Start in den Frühling

Das AOK-Gesundheitsprogramm Frühjahr/ Sommer 2018 ist da

Wer sich ausgewogen ernährt, ausreichend bewegt und regelmäßig für Entspannung sorgt, tut etwas für seine Gesundheit. Die AOK in Nürnberg unterstützt dabei mit ihrem aktuellen Gesundheitsprogramm für das kommende Halbjahr. Es stehen wieder vielfältige Kurse aus den Bereichen Bewegung, Entspannung und Ernährung zur Auswahl. „Ob Übergewicht, Kreislaufprobleme oder Stress: Wir möchten mit unserem Programm möglichst viele dazu anregen, interessieren und motivieren, aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun“, so Ulrich Peilnsteiner von der AOK in Nürnberg. Für alle Kursangebote stehen ausnahmslos gut ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung, die sich auch Zeit nehmen, um auf jeden Teilnehmer einzugehen. Sie vermitteln fundierte Hintergrundinformationen und geben Tipps für den Alltag. Und das gilt auch für Kurse, die Kooperationspartner der AOK durchführen. Die AOK in Nürnberg fördert pro Kalenderjahr bis zu zwei Gesundheitskurse.Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung gibt es bei der AOK in Nürnberg von Ulrich Peilnsteiner unter der Rufnummer 0911/ 218-171 oder im Internet unter www.aok-gesundheitskurse.de.