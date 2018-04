ERLANGEN (pm/mue) - Eine öffentliche Kostümführung zum Thema „Rendezvous mit Wilhelmine – Ein Leben für Kunst und Wissenschaft“ steht am Sonntag, 29. April, um 15.00 Uhr in Erlangen auf dem Programm.



Dabei erweist die Markgräfin einem geneigten Publikum die Ehre ihres Erscheinens. Wilhelmine, Tochter des preußischen Königs und Lieblingsschwester Friedrichs des Großen heiratete auf Wunsch ihres Vaters den späteren Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Bayreuth. Bestens ausgebildet suchte sie sich im Markgrafentum zu betätigen und bescherte Bayreuth eine kulturelle Blütezeit (und ihrem Gatten hohe Kosten). Auch die Nebenresidenz Erlangen profitierte von ihrem Tatendrang.Wandeln Sie also mit Wilhelmine auf den Spuren ihres Tuns durch das markgräfliche Erlangen, wenn die durchlauchtigste Fürstin und königliche Hoheit Einblicke in ihr Leben gewährt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Tickets gibt es direkt vor Ort. Treffpunkt ist das Markgrafendenkmal am Schlossplatz, die Teilnahme an der Führung kostet 8 Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre zahlen jeweils 3 Euro.