Anmeldungen bis 13. Januar: Angelkarten für den „Dechser“

ERLANGEN (pm/mue) - Ab kommendem Jahr gibt‘s vom Sportamt der Stadt Erlangen ein neues Freizeitangebot: Es können Angelkarten für den Dechsendorfer Weiher erworben werden, welcher die Jahre zuvor vom Bezirksfischereiverein Erlangen gepachtet wurde.



Jetzt steht das Gewässer der Allgemeinheit zum Angeln zur Verfügung. Wie das Fachamt mitteilt, wurde in den vergangenen Monaten der Fischbestand erhöht – im etwa 37 Hektar großen „Dechser“ befinden sich Karpfen, Graskarpfen, Barsche, Zander, Hechte, Schleien und Waller. Eine Saisonkarte (bis 31. Dezember 2019) kostet 150,00 Euro; mit ihr besteht keinerlei Verpflichtung wie eine Vereinszugehörigkeit o.dgl. Anmeldungen nimmt das Sportamt bis spätestens 13. Januar entgegen (E-Mail sportamt@stadt.erlangen.de, Telefon 09131 / 862590). Nach der Anmeldung wird eine Rechnung ausgestellt (keine Barzahlung). Die Ausgabe der Karten erfolgt am Dechsendorfer Weiher in der Campingstraße 80 am Dienstag, 5. Februar, von 13.00 bis 18.00 Uhr und am Donnerstag, 7. Februar, von 8.00 bis 13.00 Uhr.