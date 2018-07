Hilfe für schwerstkranke Kinder: Erlanger Rotary-Clubs spenden 14.000 Euro

ERLANGEN (pm/mue) - Bei einer Tombola im Rahmen der 1. Rotarischen Wein-Charity auf Schloss Atzelsberg konnten die Rotary-Clubs Erlangen insgesamt 14.000 Euro zusammentragen.



Den Erlös spendeten sie nun zweckgebunden an den Freundeskreis der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Gerswid Herrmann, 1. Vorsitzende des Freundeskreises, nahm das Geld dankend entgegen und übergab es wiederum an das Kinderpalliativteam, vertreten durch Leiterin Dr. Chara Gravou-Apostolatou.Das Kinderpalliativteam kümmert sich um todkranke Kinder – sowohl stationär als auch ambulant – und setzt sich dafür ein, dass sie in ihrem gewohnten Umfeld betreut werden können. Die Kinderärzte sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger arbeiten eng mit Psychologen, Seelsorgern und Sozialpädagogen zusammen, um Patienten umfassend und an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst behandeln zu können. Das Team lindert Schmerzen, ist für die Familien telefonisch rund um die Uhr erreichbar, erstellt Notfallpläne in Krisensituationen und begleitet in der finalen Sterbephase. Dafür sind die Mitarbeiter in ganz Mittelfranken unterwegs.