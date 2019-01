Landkreishelden gesucht: Dreitägige Bildungsaktion startet bereits im Mai

LANDKREIS (pm/mue) - Vom 22. bis 25. Mai steht das Projekt „Landkreishelden – Engagiert in ERH“ im Landkreis Erlangen-Höchstadt auf dem Programm.

Dabei arbeiten Jugendliche drei Tage lang ehrenamtlich in politischen, handwerklichen, sozialen, ökologischen oder inklusiven Projekten und präsentieren der Öffentlichkeit über Instagram, Snapchat & Co., was sie dabei leisten. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt sucht dafür noch Jugendgruppen, -vereine, -verbände und -initiativen, die mitmachen möchten. Auch Träger, Einrichtungen, Organisationen und Gemeinden, die bei solchen Projekten „heldenhafte Unterstützung“ brauchen, sind gesucht. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.landkreishelden-erh.de, Hannah Lorenz vom Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt beantwortet Fragen via E-Mail: hannah.lorenz@kjr-erh.de. Auf Snapchat sind die Landkreishelden unter lkheld.in und auf Instagram unter landkreisheld_in.erh zu finden.Die Aktion „Landkreishelden – Engagiert in ERH“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt, der Bildungsregion Erlangen-Höchstadt sowie des Ehrenamtsbüros und wurde in Kooperation mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Höchstadt ins Leben gerufen.