Pioniergeist beim Laserschweißen

ERLANGEN (pm/mue) - Die Einweihungsfeier der neuen Geschäftsräume der EVOSYS Laser GmbH stand dieser Tage ganz im Zeichen des unternehmerischen Wachstums und der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Erlangen.



Bereits im November 2017 war deshalb der Umzug des Pionierunternehmens im Bereich der Lasertechnologie in die Schallershofer Straße erforderlich geworden. Eine gute Wahl: „Sie wissen den Standort Erlangen zu schätzen und Erlangen weiß, was es an hocherfolgreichen Unternehmen wie Ihnen hat“, so der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann beim Besuch der neuen Firmen-Räume. Bayerische High-Tech-Produkte seien auf der ganzen Welt begehrt, was nicht zuletzt auch an besten wissenschaftlichen Voraussetzungen liege, denn, so der Minister: „Unternehmen im High-Tech-Bereich brauchen auch qualifizierte Arbeitnehmer!“ Die Staatsregierung investiere daher kräftig in den Hochschulstandort Erlangen-Nürnberg; momentan wurden nach Herrmanns Worten zukunftsweisende Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 170 Millionen Euro auf den Weg gebracht.Die Evosys Laser GmbH entwickelt und fertigt am Standort Erlangen maßgeschneiderte Systeme für das Laserschweißen von Kunststoffen. „Zur Stärkung des Kundenservice sowie des internationalen Geschäfts haben wir unser Team zuletzt um weitere zehn Mitarbeiter verstärkt. Das wäre am alten Standort nicht mehr gegangen“, so Geschäftsführer Holger Aldebert. Insgesamt besteht die Evosys-Gruppe aktuell aus drei Unternehmen: der Muttergesellschaft Evosys Laser GmbH, dem Tochterunternehmen LPW Services GmbH und dem Tochterunternehmen Evosys (Suzhou) Laser System Co., Ltd. in China. Aufgrund des Engagements der Geschäftsführer wurde das Unternehmen mit dem diesjährigen Gründerpreis der IHK Nürnberg Mittelfranken ausgezeichnet.