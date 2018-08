THW unterstützt den Kreisjugendring

3000 Euro für die Jugendarbeit des KJR.

FORCHHEIM (pm/rr) – Das THW Forchheim hat auf dem von Citymanagerin Elena Büttner ausgerichteten „Anstattfest“ in der Innenstadt ehrenamtlich im Auftrag der Stadt Forchheim Flammkuchen und Getränke verkauft.Der Erlös dieser Aktion ist komplett dem KJR zugutegekommen. Die Volksbank Forchheim rundete die Spende mit zusätzlich mit 500 Euro auf, so dass insgesamt 3000 Euro zusammengekommen sind.Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein hat zusammen mit Citymanagerin Elena Büttner, dem Ortsbeauftragten des THW, Christian Wilfling, und Vertretern der Volksbank den symbolischen Scheck an die 1. Vorsitzende des KJR, Monika Martin und KJR-Geschäftsführerin Ursula Albuschkat übergeben.