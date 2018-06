Bei den Freien Wählern sind die Forchheimer Kandidaten gut aufgestellt

FORCHHEIM (pm/rr) – Die Freien Wähler positionieren sich für die kommenden Bezirks- und Landtagswahlen. Die Spitzenplätze auf beiden Listen nehmen Forchheimer Kandidaten ein.

Aktuell stellen die oberfränkischen Freien Wähler zwei Landtagsabgeordnete und zwei Bezirksräte und sind somit die drittstärkste politische Kraft in Oberfranken. Spitzenkandidat auf der neuen Liste für die Landtagswahl ist der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Glauber.Die Liste für die Bezirkstagswahl führt der Bezirksvorsitzende Manfred Hümmer an. „Ziel ist es auch weiterhin aus unserer starken kommunalen Verantwortung heraus lokale Themen im Bezirk und im Landtag zu setzen“, legt Hümmer die Marschroute für den anstehenden Wahlkampf fest.„Besonders erfreulich ist es, dass wir auf der Liste eine gute Mischung aus Erfahrung und engagierter Jugend haben“, ist Glauber überzeugt. Tatsächlich finden sich allein auf der Landtagsliste fünf Kandidatinnen und Kandidaten unter 35 Jahren.Allerdings schöpfen die FW Oberfranken auch ihre volle Erfahrung aus und es finden sich viele Mandatsträger wie Landräte, Bürgermeister oder Ehrenamtliche auf den Listen. „Mit dieser Aufstellung werden wir allen Erwartungen gerecht und bieten dem Nachwuchs eine Chance“, so Glauber abschließend. Der Landkreis Forchheim ist auf beiden Listen stark vertreten. So finden sich neben den beiden Spitzenkandidaten auch die Gemeinde- und Kreisrätin Elisabeth Simmerlein und der 2. Bürgermeister Langensendelbachs Matthias Kern darauf wieder. Besonders erfreut zeigt sich Hümmer allerdings auch darüber, dass ein Drittel der Kandidaten Frauen sind.