Stadtradeln startet in Kürze

FÜRTH (pm/ak) - Von Sonntag, 24. Juni, bis Samstag, 14. Juli, beteiligt sich Fürth zum zweiten Mal am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ für mehr Lebensqualität, Radverkehr und Klimaschutz.

Den Auftakt zur Aktion bildet eine geführte Radtour am 24. Juni um 10 Uhr am Treffpunkt Rundfunkmuseum Fürth, Kurgartenstra-ße 37a. Geradelt wird zu den Fürther Heil- und Mineralquellen so-wie zu dem Umgehungsgerinne am Jubiläumshain (Leitung: Brigitte Wünsche). Weiter geht es entlang des Regnitz-Radweges Richtung Norden zur Hauptkläranlage. Bei einem ausführlichen Rundgang informiert Abwassermeister Gerhard Farnbacher über Frisch- und Abwasser. Anschließend heißt es in die Pedale treten zum nahegelegenen Solarberg Atzenhof. Dort geht es hoch hinauf auf das Plateau mit einem der schönsten Panoramablicke über die Kleeblattstadt und ihre Umgebung (Leitung: Angelika Schäff).Hier die Zeiten zu denen man sich der Gruppe anschließen kann:10 Uhr Treffpunkt Rundfunkmuseum Fürth, Kurgartenstraße 37a, Rückseite am Parkplatz.12 Uhr Treffpunkt Hauptkläranlage Fürth, Eingang Erlanger Straße 105.14.30 Uhr Treffpunkt So-larberg Atzenhof, Kreuzung Vacher Straße/Stadelner Straße.Anmeldung erforderlich unter: oa@fuerth.de, Stichwort: Radtour 24. Juni 2018Die Veranstaltung löst sich nach der Führung am Solarberg auf und ist kostenfrei. der Veranstalter legt Wert auf den Hinweis, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. Übrigens: Auch der Fürther Stadtrat wird am Donnerstag, 28. Juni, für das Stadtradeln Flagge zeigen: Zur Sitzung kommen viele Stadträte mit ihrem Fahrrad.