Zum letzten Mal in dieser Saison - „A su a Gwaaf – zwei Fischweiber erzählen“

Die beiden Fischweiber Betti und ihre Schwägerin Gunda machen sich auf den Weg durch den Regnitzgrund in die Altstadt. Sie erzählen Geschichten aus ihrem Alltag, ihre Nöte und Sorgen, mal ironisch, mal derb, aber immer sympathisch fränkisch - a Gwaaf halt, aber nicht nur das. Betti und Gunda haben auch immer Fürther Geschichten und Sagen parat.Eine Anmeldung für die Tour ist erforderlich, da die Teilnehmer auch eine flüssige Stärkung und ein kulinarisches Schmankerl erwartet. Tickets für die 90-minütige Tour können noch bis 6. September 18 Uhr in der Tourist-Information am Bahnhofplatz gekauft werden. Eine Karte kostet 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Start der besonderen Stadtführung ist im Innenhof des Kulturforums, Würzburger Straße 2.Anmeldung & Buchung:Tourist-Information FürthBahnhofplatz 2 90762 FürthTel. (0911) 23 95 87-0 E-Mail: tourist-info@fuerth.de