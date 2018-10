WALK OF BEER in Forchheim eingeweiht

FORCHHEIM (rr) – Der WALK OF BEER ist eine geschichtliche Themenroute, die die Forchheimer Innenstadt und den Kellerwald verbindet. Die Biergeschichte Forchheims wird durch den WALK OF BEER rund um die Uhr erleb- und begehbar.

Sterne weisen den Weg

Lokale Biertradition erleben

Wie beim "Walk of Fame" in Hollywood wecken Sterne im Boden die Aufmerksamkeit der Passanten. In Hollywood stehen die Sterne für legendäre Stars, in Forchheim für die Braustätten. Das Stadtbild von Forchheim war über Jahrhunderte vom Braugewerbe geprägt. Im Jahre 1850 gab es in Forchheim 38 Schankstätten und über 20 Bierkeller. Die meisten der Wirte produzierten ihr Bier in zwölf privaten und zwei Kommunbrauhäusern. Zu dieser Zeit hatte Forchheim rund 3.000 Einwohner. Heute existieren noch vier Brauereien und 23 Bierkeller.Vor den Brauereien Hebendanz, Neder, Eichhorn, Greif und am Fuß des Kellerwaldes wurde ein WALK OF BEER-Stern im Boden eingelassen. Jeder Stern hat einen QR-Code. Über diesen können vertiefende Informationen zu den Braustätten abgerufen werden. Dafür wurde die Homepage www.walkofbeer.com erstellt.Passend dazu gibt es noch einen Flyer sowie einen Rucksack und ein T-Shirt im WALK OF BEER Design.„Wir haben mit dem WALK OF BEER ein touristisches Produkt für Forchheim kreiert, mit dem wir nach außen strahlen möchten. Der neue Themenweg soll zusätzlich Touristen nach Forchheim locken und Forchheim als Bierdestination innerhalb Oberfrankens aufwerten“, so Nico Cieslar, der Leiter der Tourist-Information.„Immer mehr Gäste aus dem In- und Ausland entscheiden sich für einen Aufenthalt in der Stadt Forchheim, um die lokale Biertradition zu erleben. Damit wird der Tourismus zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor und die neue touristische Themenroute WALK OF BEER ist ein weiteres tolles Beispiel für die Innovationsstärke beim Kulturgut Bier“, sagt Viktor Naumann, Referatsleiter für Wirtschaft und Stadtmarketing.Initiator der Marke WALK OF BEER ist Buchautor und Biersommelier Markus Raupach. Bei der Erstellung des Tourismuskonzeptes im Jahr 2017 hatte Raupach an einem der Workshops teilgenommen. Aufgabenstellung war es einen Themenweg für Forchheim zu erstellen.