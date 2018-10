Insektenwelt im Wildpark Hundshaupten

Aktiv gegen das Insektensterben

EGLOFFSTEIN (pm/rr) – Der Wildpark Hundshaupten hat in Zusammenarbeit mit den Barmherzigen Brüdern Gremsdorf eine Insektenwelt im Wildpark in der Nähe der Greifvogelwiese gebaut und aufgestellt. „Ich freue mich, dass wir damit einen Beitrag zum Schutz dieser kleinen Tierchen leisten können und einen Lebensraum für die Insekten schaffen“ so Landrat Dr. Hermann Ulm.Insekten sind äußerst nützliche Tiere - Marienkäfer fressen Blattläuse, Bienen und Hummeln stellen Honig her und tragen Blütenstaub von einem Ort zu anderen und ein Großteil aller Wildpflanzen wird mit der Hilfe verschiedener Insektenarten bestäubt. Ohne die Insekten gäbe es bei Weitem nicht so viele verschiedene Pflanzenarten und damit auch nicht so viele Wirbeltierarten, denn schließlich ernähren sich viele Tiere ausschließlich von Pflanzen.Die Sparkasse Forchheim unterstützt die Insektenwelt mit einem Betrag in Höhe von 2.000 Euro. Besucher des Wildparks Hundshaupten können die Insektenwelt ab sofort besichtigen.