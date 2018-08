Jugendliche wollen Kammerstein fit für die Zukunft machen!

Christian Böhm und Regina Feuerstein sammelten zusammen mit Bürgermeister Schnell zahlreiche Wünsche, Ideen und Vorstellungen der 12- bis 18-Jährigen. Dabei haben sich zwei Schwerpunkte herauskristallisiert. Eine zentrale Forderung war freies WLAN an jedem öffentlichen Gebäude. Hier konnte Bürgermeister Schnell bereits die erste Erfolgsmeldung geben: „Ich verspreche Euch, dass es in wenigen Wochen freies WLAN am Rathausplatz geben wird“. Die zweite Forderung betraf den öffentlichen Nahverkehr. Hier wurden unter anderem die fehlenden Busverbindungen nachmittags und an den Wochenenden sowie die zahlreichen Ausfälle und das teilweise unfreundliche Verhalten des Personals bemängelt. Weitere Anregungen• Eine „Mini-Olympiade“ als sportliches Ereignis• Ein „Chilli-Raum“ im Bürgersaal zum Entspannen und Kochen• Digitale Informationstafeln, auf denen die aktuellen Angebote für Jugendliche in der Gemeinde angezeigt werden• Fördergelder für ein konkretes Projekt, das aus den Ideen der Jugendzukunftswerkstatt entwickelt wird• Eine Umstellung des Programmangebotes des Offenen Jugendtreffs „Ramunguskeller“, das sich mehr an den Bedürfnissen junger Menschen orientieren soll• Ein Jugendlicher als zweiter BürgermeisterInsgesamt betonten die anwesenden Jugendlichen, dass sie insgesamt mit den Lebensbedingungen in der Gemeinde Kammerstein sehr zufrieden seien. An dem Treffen hatten außerdem Kreisjugendpflegerin Birgit Lang und ihr Team, Kammersteins Zweiter Bürgermeister Richard Götz sowie die die Gemeinderäte Willi Lemke und Jürgen Melzer teilgenommen.