,,Eiserner Franke“ trainiert für zwei 20-fach Triathlons – und macht den Biggest Loser fit

NÜRNBERG (mask) - Sein erfolgreich gefinishter 10-fach-Ironman in der Schweiz machte ihn als ,,Eisernen Franken" bekannt: Extremsportler & Personal Trainer Bernhard Nuss (57) aus Nürnberg.

Jetzt trainiert er für ein noch verrückteres Vorhaben: zwei 20-fach-Triathlons hintereinander. Das gab's noch nie – es wäre ein Rekord!Nuss verrät: ,,Der Wettkampf in der Schweiz ist day by day, so wie der 10-fache. Der andere Wettkampf in Mexiko ist klassisch, also erst 76 Kilometer Schwimmen, dann 3600 Kilometer Radfahren, danach 844 Kilometer Laufen. Dafür habe ich ein Zeitfenster von 30 Tagen." Wie man so etwas schafft? Nuss: ,,Ich fühle mich nach meinem 10-fach Ironman körperlich und mental in der Lage, den Rekord zu holen! Drei schwere Radstürze mit diversen Brüchen haben mich ja auch nicht davon abhalten können, das jährliche Triathlon-Abzeichen in Gold zu erreichen."Der Eisen-Franke: ,,So eine Saison will finanziert sein und es werden noch Sponsoren gesucht. Ich schätze den Finanzbedarf auf weit über 20.000 Euro für die Start- und Reisekosten. Unterstützt wurde ich von meinem Lauffreund und Schirmherren unseres ,Never Walk Alone Nürnberg e.V. Laufparcours am Tiergarten' Prof. Klaus Wübbenhorst." Zur Vorbereitung nutzt Nuss seine fränkische Heimat. Kürzlich hatte ein neu um ihn formiertes ,,Franken-Express"-Triathlon-Quartett seinen ersten Auftritt beim 10-km-Lauf in Erlangen-Bruck. Mit dabei: Sakis Skourlis, aus dem TV Biggest-Loser-Sieger 2018 bekannt. Nuss: ,,Wir haben den Plan, dass er mit mir als Trainer den Ironman Hamburg am 28. Juli 2019 finisht."