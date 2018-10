Lesefestival für Kinder in der Stadtbibliothek

Das Literaturevent stößt auf sehr große Nachfrage – die Anfragen übersteigen jedes Jahr bei weitem die Zahl der möglichen Veranstaltungen. 2018 hat die Stadtbibliothek die bekannten Kinderbuchautorinnen und -autoren Andreas Hüging, Antje Szillat, Christian Tielmann, Henriette Wich und Judith Le Huray nach Nürnberg eingeladen, damit sie die Kinder mit Lesungen aus ihren spannenden, lustigen und fantastischen Büchern in ihren Bann ziehen.Mit zwei Lesungen im Katharinensaal mit viel Live-Musik und zum Mitmachen startete das Lesefestival am 19. Oktober 2018. Andreas Hüging las aus seinem aktuellen Buch „Roki – Mein Freund mit Herz und Schraube“ und ließ rund 250 Zweit- und Drittklässler an der turbulenten Freundschaft zwischen Paul und dem Roboterkind Roki teilhaben.Die Begegnung mit Autorinnen oder Autoren eröffnet Kindern auf sehr eindrückliche Weise Türen zur Buchwelt. Die Kinder haben die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Geschichtenerfinder in das Buch „einzutauchen“, Fragen zu stellen und Dinge zu erfahren, die beim Lesen manchmal unbeantwortet bleiben. Mit einer lebendigen Bucherfahrung erreicht man auch Kinder, die sonst sehr selten oder gar nicht lesen oder in ihrem Elternhaus keinen Kontakt oder selbstverständlichen Umgang mit dem Medium Buch gelernt haben. Durch die Autoren und deren Geschichten erfahren die Kinder von einer Welt, in die es sich einzutauchen lohnt.