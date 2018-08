Kalligrafie und handgemalte Tischkarten für den Scheibtisch oder die Theke

Das ist das neue Trendthema Handlettering

• Kompakte Einführung zum Üben und Nachmachen• Tolle Handlettering-Designs, Ideen für Einladungen, Postkarten, Poster, Hochzeiten• Mit vielen hilfreichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ÜbungsseitenHandlettering ist der schöne, kreative und fantasievolle Umgang mit Buchstaben, Schrift und Sprache.präsentiert das Schreiben in den unterschiedlichsten Designs. Darüber hinaus informiert er über Materialien, Techniken und Buchstaben-Design. Mit vielen Übungsseiten finden Sie so zu Ihrem eigenen Handlettering-Stil. Erschaffen Sie einzigartige, persönliche Designs für Postkarten, Einladungen, Plakate oder Restauranttafeln und Speisekarten, und entdecken Sie den Spaß am schönen Schreiben und Gestalten.Volkshochschule Lauf Unteres Pegnitztal