Ich bin begeistert von Aquarell und Handlettering

Hallo, Ihr Lieben da draussen im Nürnberger Land!

Unsere Kurs inund NEUwerden im Oktober 2018 beginnen. Beachte die Bekanntmachungen in den Heftchen der beiden Vokshochschulen in Röthenbach an der Pegnitz und in Lauf Unteres Pegnitztal. Die Nachfrage ist groß, darum empfehle ich, nicht zu lange zu warten.(Die Geschäftsstelleist wieder ab 3. September 2018 besetzt). Inist die HP schon aktualisiert unter: https://www.vhs-unteres-pegnitztal.de/kurssuche/ku... Hertzliche Grüße, Euer Gunter Kaufmann