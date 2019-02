VHS Aquarellmalkurs mit Gunter Kaufmann beginnt am Donnerstag, dem 14. März 2019

Der Künstler Gunter Kaufmann

bietet die große Vielfalt der Technik und Stile in diesem Kurs an. Ein sinnliches und anregendes Fest für die Augen, das bei der Suche nach Ihrem persönlichen Stil helfen soll. Wie kaum ein anderes Medium kann das Aquarell die feinen Nuancen der Atmosphäre einfangen. Man braucht auch nicht mehr als einen kleinen Farbkasten, Pinsel, Papier und eine Flasche Wasser. Doch gerade wegen der faszinierenden Möglichkeiten, neben den subtilen Nuancen auch intensiv leuchtende Farben zu schaffen, kann man der Versuchung des Aquarells kaum widerstehen. Wir lassen Sie in diesem Kurs an berühmten Künstlern aus aller Welt teilhaben, um von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Aquarellieren von Landschaften, Personen, Blumen und Tieren zu profitieren. Das verspreche ich Ihnen. Herzliche Grüße, Gunter Kaufmann