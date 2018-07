Bodenpreise steigen weiter!

ERLANGEN (pm/mue) - Die Bodenpreise in Erlangen sind in den vergangenen acht Jahren deutlich angestiegen. Dies zeigt ein Bericht des so genannten Gutachterausschusses, der im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des Erlanger Stadtrats vorgestellt wurde.

Lagen die Preissteigerungen für Wohnbauland in Erlangen lange unter dem Bundesdurchschnitt, entwickeln sie sich Angaben zufolge mittlerweile leicht überdurchschnittlich. Die Preise, die für individuelles Wohnbauland entrichtet werden müssen, stiegen demnach teils zwischen zehn und 15 Prozent im Jahr, bei Geschosswohnbauland gab es sogar Preissteigerungen von bis zu 19 Prozent. Besonders hohe Grundstückspreise werden im Innenstadtbereich und im Os-ten Erlangens, in Sieglitzhof, erzielt.Für 2018, so heißt es, setzt sich diese Tendenz fort; lediglich bei Gewerbeflächen ist eine Stagnation zu beobachten. „Der Hauptgrund für die Steigerung der Baulandpreise liegt in der hohen Nachfrage bei geringem Angebot“, so Bau- und Planungsreferent Josef Weber. Auf dem Erlanger Wohnungsmarkt laste diesbezüglich ein großer Druck, der nur durch die Entwicklung weiterer Siedlungsmöglichkeiten gelindert werden könne. Gutachterausschüsse für Grundstückswerte gibt es in allen kreisfreien Städten sowie den Landratsämtern Bayerns. Als unabhängiges Gremium von Immobiliensachverständigen sollen sie für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt sorgen. In Erlangen sind derzeit 17 Mitglieder im Gutachterausschuss bestellt, der regelmäßig Bodenrichtwertkarten veröffentlicht. Auskünfte können in der Geschäftsstelle des Ausschusses (Telefon 09131 / 861312) erfragt oder online abgerufen werden: