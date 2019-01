Umweltminister Glauber auf der Grünen Woche

BERLIN/OBERFRANKEN (pm/rr) – Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat auf der Grünen Woche in Berlin auch den Verein Oberfranken Offensiv e.V. mit Bayreuths Landrat Hermann Hübner besucht.

"Die Internationale Grüne Woche ist ein großer kulinarischer Präsentierteller für hochwertige Lebensmittel aus allen Regionen“, betonte Glauber. „Auch der Freistaat Bayern zeigt in einer eigenen Halle an vielen verschiedenen Ständen seine enorme Bandbreite regionaler Spezialitäten. Wir können stolz auf die hohe Qualität und die Sicherheit unserer bayerischen Lebensmittel sein. Deshalb sollten wir unsere wertvollen und schmackhaften Nahrungsmittel jeden Tag aufs Neue wertschätzen. Wer regionale und saisonale Lebensmittel kauft, handelt nachhaltig, unterstützt die Produzenten vor Ort und stärkt die heimische Wirtschaft."Glauber traf auf der Grünen Woche zahlreiche Verbände, Vereine und Vertreter aus den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Gartenbau und Tourismus zu Gesprächen – insbesondere auch Teilnehmer aus Franken wie hier den Verein Oberfranken Offensiv e.V., den Fränkischen Weinbauverband oder die Milchwerke Oberfranken West eG. Außerdem nahm der Minister am Staatsempfang in der Bayernhalle teil.