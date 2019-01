Geburtstagsüberraschung: Wir feiern im Museum!

Unvergesslicher Kindergeburtstag im Pfalzmuseum:

FORCHHEIM (bk/rr) – Kinder aufgepasst: Zum Geburtstag ist ein Kinderfest im Museum etwas ganz Besonderes. Die Ideen dazu liefert der brandneue Informationsflyer des Pfalzmuseums Forchheim „Kindergeburtstage der besonderen Art“. „Pfalzifant und Löbe“ präsentieren spannende, lustige, lehrreiche und individuelle Angebote für den wichtigsten Tag des Jahres.Vom Nachtwächter über die feine Dame aus dem Barock bis zum lustigen Herold stehen allerlei hilfreiche Gestalten aus der Zeitgeschichte bereit, die der Geburtstagsgesellschaft Wissenswertes, Merkwürdiges und Spannendes zu erzählen und zu zeigen haben. Das museumspädagogische Team des Museums nimmt das Geburtstagskind und seine Gäste mit auf eine Reise in nahe und ferne Vergangenheiten, löst unterwegs knifflige Fragen, lässt das eine oder andere mittelalterliche Handwerk erproben oder Großmutters Haushaltsgeräte ausprobieren. Kleine Schätze und Glücksbringer begleiten die Gäste zur Erinnerung an einen unvergesslichen Tag mit nach Hause.Der Flyer „Kindergeburtstage der besonderen Art“ ist an der Kasse des Pfalzmuseums Forchheim und in der Tourist-Information der Stadt Forchheim in der Kapellenstraße 16 erhältlich.