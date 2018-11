Nach den Artikeln "Der Eiserne Franke", trage ich nun einen weiteren "Fränkischen Titel" in die Welt und ich bin mir sicher, da kommt noch was dazu.Im Bild mit Geschäftsführer Thomas Dürst und unserem Mitglied Jürgen Gassmann, der diese Partnerschaft in die Wege geleitet hat, ist die "FrankenExpress" P5X-Maschine noch nicht mit dem neuen Logo beklebt, aber wer mich kennt weiß, dass das in den nächsten Tagen erledigt und gepostet wird.