Eibanesen starteten in die Faschingssession

NÜRNBERG - Am 9. November hat für die Eibanesen mit 11 Gongschlägen die neue Kampagne im Gesellschaftshaus Gartenstadt begonnen. Etliche Premieren standen an diesem Abend auf dem Programm. Viele der jungen Tänzerinnen und Tänzer standen zum allerersten Mal auf der großen Eibanesen-Bühne und meisterten ihren Auftritt souverän.

Der neue Gesellschaftsorden wurde von Präsident Florian Müller vorgestellt. Ein Orden, der symbolisch für das närrische Vereinswesen der Eibanesen steht. Er zeigt die vier Grundpfeiler Herzlichkeit, Zusammenhalt, Geselligkeit und Tanz, die das Eibanesen-Wappen einrahmen.Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Ehrungen durch den Fastnachtverband Franken, vertreten durch Sabine Knörl, um verdiente Mitglieder für die langjährige Aktivität und Treue auszuzeichnen. Den Jahresorden erhielten Angelika Buchner, Jasmin Cieply und Ramona Seifert. Mit der Verbandsnadel in Silber wurden Jasmin Bogner, Nicole Kleemann-Cieply und Birgit Müller ausgezeichnet. Für Nicole Boss und Werner Apel gab es die Ehrennadel in Gold. Der Verdienstorden des Fastnachtsverbandes ging an Tanja Kasper für ihre Leistungen als Trainerin. Die höchste Auszeichnung, der Till von Franken, wurde an Trainerin Nadine Kronewald für ihre jahrzehntelange Leistung verliehen.Des Weiteren wurde offiziell das Kinderprinzenpaar Ben und Aldina und das Prinzenpaar Daniel und Angelika den Gästen vorgestellt. Beide glänzten bereits bei der Premiere mit Redebeiträgen, so dass man sich umso mehr auf die anstehende Zeit bis Aschermittwoch freuen darf. Ein besonderes Highlight des Abends war die Ernennung zweier Ehrenräte. Für Werner Freudenberger und Benjamin Fenn war es eine absolute Überraschung. Beide sind viele Jahre aktiv im Elferrat dabei und habe diese Auszeichnung mehr als verdient.Inthronisation der Eibanesen-Prinzenpaare:5. Januar 2019, Gesellschaftshaus GartenstadtVerleihung der Eibanesenperle15. Februar 2019, Gesellschaftshaus Gartenstadt