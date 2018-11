Ein Abend voller Liebe und Dramatik

Nürnberg : Meistersingerhalle |

NÜRNBERG (pm/ak) - Am 18. Februar (20 Uhr) 2019 wird es in der Nürnberger Meistersingerhalle, bei dem Musical-Highlight „Das Phantom der Oper“, spannend, tragisch und schaurig schön.

Authentische Kostüme und Frisuren versetzen das Publikum über einhundert Jahre zurück in den „Tempel der Musik“, ins Paris des 19. Jahrhunderts. Dort haust ein grausam entstelltes Wesen, das weder vor Erpressung noch vor Verbrechen zurückschreckt. Nur die Musik und das junge Chormädchen Christine berühren das zerrissene Herz des Phantoms.Seine Hingabe und Sehnsucht nach ihrer Liebe locken ihn aus seinem unterirdischen Versteck, um mit jeglichen Mitteln die Karriere der jungen Sängerin zu fördern.Der MarktSpiegel verlost fünf mal zwei Karten für „Das Phantom der Oper“. Wer zwei Karten gewinnen möchte, schreibt eine Mail an die Adresse gewinnspiel@marktspiegel.de und beantwortet die Frage: „In welcher Stadt spielt das Musical?“ Einsendeschluss ist der 14. Dezember 2018. Natürlich ist auch eine Teilnahme auf www.marktspiegel.de möglich.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden.Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.