Große Hochzeitsmesse lockt am Wochenende in die Nürnberger Meistersingerhalle

NÜRNBERG (pm/vs) - Am 10. und 11. November präsentieren viele Hochzeitsspezialisten auf der großen Nürnberger Hochzeitsmesse in der Meistersingerhalle Nürnberg Tipps und Trends rund um den schönsten Tag im Leben.

Die Hochzeitsmesse findet am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. Die Besucherinnen und Besucher erleben ein großartiges Angebot rund um das Thema Hochzeit: Viele Aussteller zeigen die neuesten Trends für Braut und Bräutigam. Der Höhepunkt der Messe ist eine zauberhafte Modenschau, bei der Herzog Braut- und Abendmoden ihre neuen Modekollektionen vorführen wird.Anfassen, anprobieren und staunen: Da der Verkauf zur Hochzeitsmesse zugelassen ist, darf sich das Brautpaar auch auf viele Schnäppchen freuen. Es werden Modekollektionen für Braut, Bräutigam und Gäste in großer Auswahl und zu tollen Konditionen präsentiert. Einladungskarten und Trauringe werden ebenso angeboten wie zahlreiche Geschenkideen und vieles mehr. Fotografen, Hochzeitstorten, Styling für die Braut, einfach alles, um den schönsten Tag im Leben perfekt zu machen! Ein weiteres Highlight stellt das abwechslungsreiche Programm, bei dem viele Künstler auftreten werden, um live ihr Können unter Beweis zu stellen.Die Firma Just Married gilt als einer der größten Hochzeitsmessen-Veranstalter Deutschlands und organisiert mehr als 10 Hochzeitsmessen pro Jahr. Der Clou: Die Besucherinnen und Besucher zahlen nur einmal Eintritt und können ohne Aufpreis alle weiteren Just Married Hochzeitsmessen der Saison 2018/2019 besuchen, so zum Beispiel auch die Hochzeitsmesse am 12. und 13. Januar im Messezentrum Nürnberg sowie am 23./24. Februar im Pyramidenhotel Fürth.Nähere Informationen und Termine weiterer Hochzeitsmessen gibt es im Internet unter www.just-married.de oder telefonisch über die Just-Married-Hotline: 0921/ 78 67 437.