Herzlich willkommen zum Steiner Stadtfest 2018

Vom 4. bis 6. Mai dürfen sich die Besucher und Gäste auf ein ereignisreiches Wochenende freuen. Ein Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag.

Verkaufsoffener Sonntag

Neben der traditionellen Familien-Stadt-Rallye erwartet die Besucherinnen und Besucher an den drei Tagen ein buntes Programm aus Kunst, Kultur und Musik für Jung und Alt.Den Auftakt bilden am Freitag, den 4. Mai die NaturFreunde Stein mit einer Vogelstimmenwanderung am Waldsportpark. Die Vernissage zur Ausstellung „Tag der schönen Künste“ in der Akademie Faber-Castell beginnt um 18.30 Uhr.Am Samstagnachmittag findet die beliebte Familien-Stadt-Rallye statt. An den im Stadtgebiet verteilten Stationen gilt es, verschiedenste Aufgaben zu lösen. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Wer sich die Chance auf den ersten Preis nicht entgehen lassen möchte, muss an mindestens zwölf Stationen Halt machen und sich einen Stempel für die gelöste Aufgabe abholen. Parallel zur Familien-Stadt-Rallye lädt der Kunstverein Stein zur Ausstellung „Kunstwerk“ in das Steiner Rathaus ein. Von 14 bis 18 Uhr am Stadtfest-Samstag sowie am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ist die Ausstellung geöffnet.Am Abend ist es dann Zeit für den Steiner Kulturfrühling auf dem Mecklenburger Platz. Dort erwartet die Besucher ein Kabarett mit Christoph Maul und Martin Rohn unter dem Motto „Mangel durch Überfluss“. Mit Sprachwitz und Kreativität beleuchtet Christoph Maul aus politischer Sicht das regionale wie auch globale Geschehen. Der Liedermacher Martin Rohn begleitet ihn dabei auf seiner „Wirtshaus-Quetsche“. Abgelöst wird das Duo von den Musikern der Blackwater Band aus Irland. Mit feinen Balladen und beeindruckender Instrumentalmusik nehmen sie die Zuschauer mit auf eine Reise nach Irland. Mit dabei: Die „Celtic Cross School & Dancers“.Der Stadtfest-Sonntag lädt zum Shoppen und Flanieren am verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Geschäfte im FORUM Stein sowie entlang der Hauptstraße haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet.