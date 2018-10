IENA 2018: Über 800 Erfindungen & Aussteller aus 30 Ländern

NÜRNBERG (pm/nf) - Es erfordert Fleiß, Mut und Kreativität, um eine Idee zu verfolgen, um an sie zu glauben und sie weiterzuentwickeln, bis sie als fertiges Produkt auf den Markt kommt. Rund 30.000 Erfindungen wurden in den vergangenen 70 Jahren auf der internationalen Fachmesse „Ideen – Erfindungen – Neuheiten“ in Nürnberg präsentiert. Zum Jubiläum der iENA werden, vom 1. bis zum 4. November 2018, rund 800 Erfindungen aus der ganzen Welt erwartet. Wichtige Impulse kommen von internationalen Erfinder-Organisationen sowie vom diesjährigen Partner, dem Iran.

Erfinderverbände und Kollektive aus der ganzen Welt treffen sich zur iENA in Nürnberg, um ihre Neuheiten vorzustellen, sich zu vernetzen und um Kontakte zu Partnern und Investoren zu knüpfen. Partner der iENA 2018 ist der Iran, der mit seinem Erfinderverband regelmäßig vielversprechende Innovationen, zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich, präsentiert. Die iENA pflegt sowohl national als auch international starke Partnerschaften, die das Angebot und Potential für Erfinder vorantreiben. Die seit 2017 bestehende Partnerschaft mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) bringt weitere Zielgruppen, wie Ingenieure und professionelle Anwender auf die iENA. Auch der Erfindernachwuchs präsentiert beeindruckende Innovationen auf der iENA, neben den „Jugend forscht“-Gewinnern und den VDIZUKUNFTSPILOTEN beweisen jedes Jahr Schüler und Studenten aus Nationen wie Deutschland, China, Kroatien, Österreich und Taiwan großes Innovationspotential.Die iENA bietet ein breites Informationsangebot für Erfinder und Kreative, rund um Patentanmeldungen sowie über Schutz- und Markenrechte. Das Deutsche Patent- und Markenamt steht den Erfindern bei patentrechtlichen Fragen zur Seite. Im Forum der Messe treffen Unternehmer, Experten und ein enormes Ideenpotential aufeinander.Erstmals bekommt die „Maker-Szene“ am 3. und 4. November auf der iENA den passenden Rahmen und liefert dort Tipps zum Selbermachen und Tüfteln sowie Ideen und Anregungen für Technikbegeisterte. Die „Hack & Make“ ist ein Format des FabLab Nürnberg, das sich an ein breit aufgestelltes Publikum richtet.Die START-Messe Nürnberg begleitet die iENA ebenfalls am 3. und 4. November und leistet Hilfestellung bei allen Fragen rund um die Existenzgründung. Dabei stehen die Themen Unternehmens-Gründung, -Finanzierung, -Nachfolge und Franchising im Fokus. Wer bereits eine ausgereifte Idee oder ein marktreifes Konzept hat, findet dort Informationen und Tipps für die Markteinführung.Zeitgleich zur iENA findet die große Verbrauchermesse Consumenta statt. Am 3. + 4. November ist die iENA auch für die Besucher der Consumenta geöffnet, d.h. der iENA-Besuch ist im Consumenta-Ticketpreis enthalten. Daher sind die iENA-Eintrittspreise am 3. + 4.11. identisch mit den Eintrittspreisen der Consumenta.Beispiele von Erfindungen, die auf der iENA ihre Premiere erlebten und mittlerweile auf den internationalen Märkten erfolgreich sind – die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:Scannel – Inhaltsstoff-App (Frankens kreativster Kopf 2017)BlindbotAnima Nova – neuer Stimmstock aus CarbonClevermess – digitales Messgerät für Kinderfüße und -SchuheKettensteineNeues Verfahren zur schonenden Verarbeitung von BiokunststoffenTragfix (Kaufhausartikel in den USA), Tragfix Pro (Erweiterung wurde 2015 präsentiert)Sonnensegel für BiertischgarniturenSpätzle-Shaker (Buttershaker, Neuentwicklung 2014)Hemd-Rutsch-StoppAntibakterielle ToilettenbürsteKompaktes schnell schaltendes GetriebeBONEGUARD® – Halter zur sicheren Fütterung von Kausnacks für HundeFeuchtes ToilettenpapieRasenwalze mit Akku für GolfplätzePutzeimer mit Vorrichtung zur Trocknung des PutzlappensSOS-KellePannenhilfe für AutofahrerBatteriebetriebener GrillspießOrangenschälerSchwimmflügel – aufblasbare SchutzkissenRundum-Warnleuchte für KfzSkate-Board/ Snow-BoardAnti-Rutsch-Matte für das AutoAufrollgerät für HundeleineSpätzle-Blitz – auch geeignet zum Dampfgaren/ für SchonkostToilettenhäuschen (Dixi)RollenkofferKabelloseWeihnachtsbaumkerzeMini-Fußpumpe für Auto/ Motorrad/ Fahrrad/ FußballFettabschöpfer mit doppeltem TrennmechanismusRettungsleiter – zusammengelegt so klein wie ein AktenkofferKopfstützenergänzungDryseat – FahrradsattelüberzugEntspannende Magnetfelddecke für Menschen u. Tiere (v.a. für Pferde)Warngeräte für GabelstaplerZahlenschloss – einfach im Reißverschluss von Reisegepäck befestigenTeewärmer, der automatisch die Wärme hältAnti-Kalk-Kugel (Wasserhärte und Verkalkungen werden reduziert)Aufrollvorrichtung für Liftkarten (Skifahrer)Thermobox für BabyflaschenVorrichtung und Verfahren zur Herstellung von Trinkwasser mit Sonnenenergie auf VerdunstungsbasisStop-Out-TürzuschlagsicherungHarte Bandscheibe aus KunststoffDiebstahlsicherung für Computer (Erfindung vorgestellt 2002, in Schulen in Köln im Einsatz)Flexible Sicherheitsschwingstützen für KinderfahrräderTapetenschneiderMikrofasertuch/ FensterputztuchToiletten-SitzauflagenKindersicherer Steckkontakt bzw. SteckdosenElektronische Entfernungs-Mess-Anlage für KfzGliedermatten aus Kunststoff für AutositzeSicherheitsgurt (Australien 67)Klappfahrrad (Norwegen 67)AutodiebstahlsicherungEinspuriger Rollschuh – Vorreiter der InlineskaterIsolations-Rettungsdecke (Raumfahrt / Bergsteiger/ Wüstenfahrten)Wasserstoppgerät für Toiletten-WasserspülungAlkotest-VerfahrenSpender für WaschcremeSitzvorrichtung für Skifahrer (wurde auch durch US-Firma übernommen und dann wieder auf den europäischen Markt gebracht)Automatische Schwimmabdeckungen für Hallen- und FreibäderBildfix – Verklammerung für rahmenlose BildfassungenGrill- Klammern für Rouladen, etc.Lenkdrachen (Spielwaren)Autodachträger für 4-8 Fahrräder in stehender AnordnungBellender Hund (elektronische Einbruchsicherungs-Anlage – Kaufhausartikel in USA)EnLiCoS – Sonnenspiegel-System