Johanna Larsson gewinnt den NÜRNBERGER Versicherungscup 2018

NÜRNBERG (pm/nf) - Johanna Larsson – ein neuer Siegername in der Geschichte des NÜRNBERGER Versicherungscups. Nach der Rumänin Simona Halep (2013), der Kanadierin Genie Bouchard (2014), der Italienerin Karin Knapp (2015) und der Niederländerin Kiki Bertens (2016 und 2017) triumphierte mit Johanna Larsson zum ersten Mal eine Schwedin beim mit 250.000 US Dollar dotierten WTA-Turniers in Nürnberg. In einem hochklassigen Endspiel setzte sich Larsson gegen die US-Amerikanerin Alison Riske mit 7:6 (7:4), 6:4 durch.

Es war das prognostizierte „brisante Duell zweier Tennis-Power-Frauen.“ Mehr als eine Stunde lang kämpften Johanna Larsson und Alison Riske um den Gewinn des ersten Satzes, ehe sich die 29-jährige Schwedin im Tiebreak mit 7:6 (7:4) durchsetzte. Im zweiten Satz legte Riske einen furiosen Start hin und führte bereits mit 4:1. Doch von da an ging`s bergab mit der 27-Jährigen – sie gewann kein einziges Game mehr. Nach knapp zwei Stunden streckte Larsson nach dem 6:4 jubelnd die Hände in die Höhe, die Zuschauer erhoben sich spontan von ihren Sitzen und bereiteten der Siegerin „Standing Ovations.“„Es ist unglaublich, dass ich jetzt hier stehe mit der Trophäe in der Hand. Ich habe im zweiten Satz bei 1:4 gemerkt, dass Alison müde wird. Das hat mir viel Energie gegeben. Ich bin überglücklich, so ein Erfolg ist sehr wichtig vor einem Grand-Slam-Turnier“, sagte die Schwedin, die von Sponsor Peter Söll (NCP) einen wundervollen Blumenstrauß und von Turnierdirektorin Sandra Reichel den Siegerscheck in Höhe von 43.000 Euro erhielt. Larsson war überwältigt von der „bezaubernden Atmosphäre in Nürnberg.“ Sagte es, griff zum Handy und schickte ihrer Mutter eine Nachricht!Für Johanna Larsson war es der zweite WTA-Turniersieg ihrer Karriere, den Premierenerfolg hatte sie 2015 in Bastad mit einem Finalsieg über die Deutsche Mona Barthel gefeiert. Gegen Alison Riske hat Larsson zum dritten Mal gespielt – die zwei vorangegangenen Spiele hat sie verloren!Nach Siegerehrung und Pressekonferenz war die Verschnaufpause nur kurz, denn anschließend stand Johanna Larsson mit ihrer belgischen Partnerin Kirsten Flipkens schon wieder auf dem Center Court – im Doppel-Halbfinale gegen Darija Jurak (KRO)/Cornelia Lister (SWE).