Mercedes-Benz VIP-Event: Svenja ist unsere neue Miss Norisring 2018

Zusammen mit dem Motorsportclub Nürnberg (MCN) suchte der MarktSpiegel auch 2018 wieder die Miss Norisring!

NÜRNBERG (nf) - Jetzt kann beim berühmten fränkischen Monaco (22. bis 24. Juni 2018) ja nichts mehr schiefgehen: die neue Miss Norisring wurde gestern gekürt. Sieben Kandidatinnen qualifizierten sich im Vorfeld für den Vorentscheid, der gestern im Rahmen eines VIP-Events in der Mercedes-Benz Niederlassung in Nürnberg stattfand. Den Sieg in der Tasche hat die blonde Svenja Kast (Lieblingsfahrer Marco Wittmann) und ist jetzt offiziell ,,Miss Norisring 2018“. Sie hat – neben der Ehre – einen exklusiven Besuch der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin inkl. der Mercedes-Benz Fashion Night am 2. Juli 2018 gewonnen, für die An- und Abreise gibt es eine neue Mercedes-Benz A- Klasse aus der Niederlassung Nürnberg noch oben drauf.