Stadt(ver)führungen 2018: Vorverkaufsbeginn

NÜRNBERG/FÜRTH (pm/nf) - Der Vorverkauf zu den Stadt(ver)führungen 2018 hat begonnen. Über 340 engagierte Privatleute, professionelle Stadtführer und bekannte Persönlichkeiten nehmen vom 21. bis 23. September 2018 die Besucherinnen und Besucher mit auf Entdeckungstouren in Nürnberg und Fürth. Gerade im Zuge von Nürnbergs Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 und Fürths Jubiläum „200 Jahre eigenständig“ lag es nahe, das Thema „Visionen“ auszurufen. Und es sind die großen Fragen der Zukunft, die hier aufscheinen: Ökologie, Digitalisierung, Mobilität, Ethik, Arbeit und Wohnen.

Aus über 1.000 Einzelführungen können die Teilnehmer ihre Favoriten auswählen, darunter auch zu thematischen Jahresschwerpunkten, etwa zu der ersten auf Dauer angelegten Straßenbeleuchtung Deutschlands – installiert von Siegfried Schuckert, in das 700 Jahre alte Pfarrhaus der Frauenkirche oder zum Dreißigjährigen Krieg, der vor 400 Jahren begann und mit dem Nürnberger Friedensmahl von 1649 ein Ende fand.Das kostenlose Programmheft liegt in den Vorverkaufsstellen und vielen Publikumseinrichtungen aus und steht außerdem zum Download auf der Homepage zur Verfügung. Das Stadt(ver)führungs-Türmchen berechtigt zum Besuch beliebig vieler Führungen und ist ab sofort unter anderem in der Kultur Information für 8 Euro erhältlich (9 Euro am Veranstaltungswochenende).Für einige Angebote wird neben dem Türmchen ein kostenfreies Anmeldeticket (Symbol A im Programmheft) benötigt. Dieses kann nach Erwerb des Türmchens ab Freitag, 14. September, 16 Uhr, kostenlos online auf der Homepage der Stadt(ver)führungen bestellt oder persönlich in der Kultur Information unter Vorlage des Türmchens abgeholt werden.Großzügige Unterstützung erfahren die Stadt(ver)führungen von ihren Hauptförderern Das ESW – Evangelisches Siedlungswerk in Bayern sowie der VR Bank Nürnberg.www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de.