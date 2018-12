Weihnachtsgeschenk: Mit dem MarktSpiegel die ersten Schritte in die Theaterwelt wagen.

REGION (vs) - Im Januar 2019 eröffnet der bekannte Schauspieler und Experte der Darstellenden Künste Nigel Greenhalgh in der Sulzbacherstraße 109 in Nürnberg unter dem Label „Stageworld“ seine dritte Freizeitschule im Bereich der Darstellenden Künste. Zu diesem Anlass verlost der MarktSpiegel drei Probetrainingsplätze.

Die anderen beiden Niederlassungen gibt es in Nürnberg (Dr. Carlo-Schmid-Straße 87) und Fürth (Bahnhofsplatz 10). Bei Stageworld können Mädchen und Buben in verschiedenen Altersgruppen nicht nur die drei Grundfertigkeiten Tanz, Gesang und Schauspiel erlernen, sondern erhalten eine gute Basis, um als Erwachsene das Leben erfolgreich zu meistern, wie beispielsweise Rücksichtnahme, Verlässlichkeit oder Teamgeist. Dabei legen Nigel Greenhalgh und sein Team großen Wert darauf, dass im Unterricht und bei den Proben Humor und Freude nicht zu kurz kommen. Als Besonderheit wird auch ein Kurs in englischer Sprache angeboten.Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.stageworld.infoAnlässlich der Eröffnung von Stageworld in der Sulzbacherstraße verlost der MarktSpiegel zu Weihnachten drei Probetrainingsplätze in Nürnberg oder Fürth und zwar jeweils einen für die „Little Stars" (4 Jahre bis 6 Jahre; 2 Kurstage à 3 Kursstunden; Wert 36,- Euro), „Young Stars" (6 Jahre bis 18 Jahre; 2 Kurstage à 3 Kursstunden; Wert 72,- Euro) sowie „Superstars" (Erwachsene ab 18 Jahre; 2 Einheiten; Wert 42,- Euro).