Gute Gespräche rund ums ,,Brehm.mobil" an der Lorenzkirche

NÜRNBERG (nf) - Auch zapfige Kälte und Schneefall konnten das ,,Brehm.mobil" von MdB Sebastian Brehm nicht aufhalten. Zu Gast kürzlich beim Bürgergespräch an der Lorenzkirche: der neue Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus und MdB Michael Frieser.

Über den Andrang rund ums Brehm.mobil und die Teilnahme vom Kollegen Frieser, aber ganz besonders über den Besuch von Ralph Brinkhaus hab ich mich sehr gefreut“, sagt Sebastian Brehm. ,,Unser neuer Fraktionsvorsitzender hat CDU und CSU im Deutschen Bundestag in den letzten Monaten auf einen klaren Kurs gebracht. Vor allem als Finanzpolitiker schätze ich seinen klaren Kompass in der Steuerpolitik. Seine bürgernahe und offene Art auf die Menschen zuzugehen, kommt bei den Leuten gut an. Mit meinem ‚Brehm.mobil‘ bin ich regelmäßig im Wahlkreis unterwegs, um mit den Bürgern bei einer Tasse Kaffee auf der Straße ins Gespräch zu kommen.“ Und wie gefällt Ralph Brinkhaus Nürnberg? ,,Wunderschön. Und noch dazu so winterlich romantisch! Sehr gut, dass Sebastian Brehm auf diese Weise auf die Menschen zu geht. Ich selbst habe schon sehr nette, aber auch kritische Gespräche führen können."