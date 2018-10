Miss Franken Classic 2019: Diese 16 Mädchen haben es ins Finale geschafft!

NÜRNBERG (nf) - Casting am vergangenen Sonntag im La Cultura: 24 Mädchen hatte Agentur-Chefin Marie-Luise Cawi eingeladen, sich der Miss Franken Classic-Jury zu stellen und den Sprung in die Finalrunde der 35. Miss Franken Classic Gala am 17. November im Maritim Hotel Nürnberg zu schaffen. Die 16 Glücklichen, die jetzt die Chance haben, Nachfolgerin der amtierenden MIss Franken Classic Diana Lisak zu werden, zeigen wir in der Bildergalerie.

Erstes Highlight der Kandidatinnen ist am 3. und 4. November die Model-WG mit Fashionbrunch und erster Modenschau im Dormero Hotel Reichenschwand. In der Model-WG werden sich die Teilnehmerinnen noch einmal intensiv auf ihren großen Auftritt bei der Gala vorbereiten. Spätestens bis zum 17. November 2018 muss also alles sitzen. Dann wird die schönste Fränkin im Maritim Hotel gewählt. Der entscheidende Abend für die Kandidatinnen – wem wird die Miss Franken Classic 2018 Diana Lisak das Krönchen übergeben? Seit vielen Jahren gehört der Gala-Abend mit Mädchen, Mode und mehr von Veranstalterin Marie-Luise Cawi zu den gesellschaftlichen Höhepunkten der Region mit über 400 Gästen. Neben den Vorstellungen der Kandidatinnen und Wahl zur ,,Miss Franken Classic 2019" wird auf dem Laufsteg aktuelle Trendmode präsentiert – u.a von BARBARA KARBAUM Boutique KAUFRAUSCH, Athletics Wear von Ka Czerwi, Mode von VERA SATIRO, sowie Abendmode von DOMINIC ARMBRÜSTER , dem Traditionshaus HERZOG Braut-und Abendmode. Die Gala wird von dem Moderatoren-Team Nina Halbig und Martin Cernan moderiert. Gestylt werden die Models von ,,Kamm In" (Natascia Nicotra). Die Live Performance bieten dieses Jahr Brak LUL und MIKE D.Maritim Hotel Nürnberg, 17. November 2018 - Einlass 19 Uhr, Beginn 20.00 UhrKategorie A: 35 €Kategorie B: 25 €Kategorie C: 15 €Cawi Concept GmbH unter cawi@cawi-models.com oder Telefon: 0151 / 11665383Boutique Kaufrausch in Nürnberg, Winklerstrasse 16Kamm In, Lindenplatz 2 in KatzwangHerzog Braut undAbendmode in Nürnberg, Königstrasse 17a