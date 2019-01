,,Wir brauchen unser Brauchtum": Barbara Regitz will Nürnberger Kärwas retten

In den vergangenen Wochen schlugen etliche Heimatverbände Alarm wegen Auflagen – die Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen könne nicht mehr gewährleistet werden. Beispielsweise würden etwa die Haftungsfragen komplett auf die Helfer abgewälzt. Auch seien für Festzugnummern künftig umfangreiche TÜV-Gutachten nötig und zusätzliche Ordner ohne jede Weisungsbefugnis einzusetzen. Dies sei nicht mehr darstellbar, so Regitz, die sich beim Bayerischen Innenministerium erkundigte, ob sich womöglich die Rahmenbedingungen für die Genehmigungen solcher Veranstaltungen geändert hätten. Ergebnis: ,,Es gibt vonseiten des Ministeriums keine Neuerungen in dieser Hinsicht", so die langjährige Stadträtin. Es stellt sich daher die Frage, geht die Stadtverwaltung hier über die nötigen Vorgaben hinaus und macht den Organisatoren so das Leben schwer? Aus diesem Grund wandte sich Barbara Regitz mit einem Appell an Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly: ,,Ich hoffe, dass die Stadt Lösungen findet, damit die Umzüge auch heuer wieder wie gewohnt stattfinden können."