Auf zur Hochzeitsmesse ... in Wiesenthau, Bamberg oder Nürnberg!

REGION (pm/mue) - Am Sonntag, 14. Oktober, präsentieren im Schloss Wiesenthau bei Forchheim von 13.00 bis 17.00 Uhr viele Hochzeitsspezialisten Tipps und Trends rund um den schönsten Tag im Leben.

Die Firma „Just Married“ gilt als einer der größten Hochzeitsmessen-Veranstalter Deutschlands und organisiert mehr als zehn Hochzeitsmessen pro Jahr. Der besondere Clou: Man zahlt nur einmal Eintritt und kann ohne Aufpreis alle Just Married-Hochzeitsmessen der Saison 2018 / 2019 besuchen, so zum Beispiel auch am 4. November im Bamberg congress + event und am 10./11. November in der Meistersingerhalle Nürnberg.Da der Verkauf zur Hochzeitsmesse zugelassen ist, darf sich das Brautpaar auf viele Schnäppchen freuen. Es werden Modekollektionen für Braut, Bräutigam und Gäste in riesiger Auswahl und zu tollen Konditionen präsentiert. Hochzeitstorten, Schmuck und Einladungskarten werden ebenso angeboten wie zahlreiche Deko-Ideen und vieles mehr. Einfach alles, um den schönsten Tag im Leben perfekt zu machen! Ganz in Ruhe können sich Brautpaare von den vielen Anregungen inspirieren zu lassen; es bleiben keine Fragen offen!Weitere Termine und Informationen online unter: www.just-married.de