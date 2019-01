Die Altmühltherme Treuchtlingen sucht Pächter für die Bade- und Saunagastronomie

Die Altmühltherme ist mit 2.700 m² Wasserfläche eine der großen Heilwasserthermen im Altmühltal und fränkischen Seenland.

Zur Altmühltherme gehören ein Thermalbad, eine moderne Sauna & Wellnessanlage

sowie ein Familien & Aktivbad mit Sommerfreibecken. Seit Oktober 2016 finden umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten statt, die bis Ende 2019 fertig gestellt sein werden. Für die Umsetzung des neuen Betriebskonzeptes sucht der Betreiber zum Jahresende eine/n Pächter/in für die Bade- und Saunagastronomie in der Altmühltherme Treuchtlingen. Zu den Aufgaben zählt die Gastronomische Versorgung/Bewirtung von Bade- und Saunagästen auf eigene Rechnung.

Der potenzielle Pächter versteht sich als idealer Partner und wertvolle Ergänzung des Thermenangebotes. Um den Gästen das Gefühl gepflegter Gastlichkeit zu vermitteln und das Verständnis, Service als Dienstleistung umzusetzen,ist es von Bedeutung, das Team ideal auf die besondere Aufgabe einzustellen.

Bitte bewerben Sie sich mit Angabe (sofern bestehend) zur Firmen-Darstellung

(Gründungsjahr der Firma und Rechtsform; Dauer der Tätigkeit in der Gastronomie oder Ähnlichem; dem Jahresumsatz in Euro in der Gastronomie der letzten drei Jahre sowie der Anzahl und Art der Gastronomiestandorte in Deutschland. Interessenten können sich das Exposé über die Homepage der Altmühltherme herunterladen oder gegen eine Schutzgebühr von 10,- € postalisch anfordern. Bewerbungen sollen bitte bis spätestens

31. März 2019 schriftlich gemäß den Vorstellungen eines

geeigneten Pachtzinses an folgende Adresse gerichtet werden: Altmühltherme Treuchtlingen, Bürgermeister-Döbler-Allee 12, 91757 Treuchtlingen. Für Rückfragen und Besichtigungen steht Herr Ulrich Schumann, Tel.: 09142 9602-0 gerne zur Verfügung.