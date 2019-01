Der Knaller bei Fastnacht in Franken: Walls fei ned worschd is!

Allmächd! Die Konterfeis von Heißmann und Rassau zieren die Wurstgläser ,,Opas Weißer"



REGION (pm/nf) - Die Wurstmacher Firma Mehlig & Heller aus Veitshöchheim und der Fastnacht-Verband Franken haben erstmalig zu der erfolgreichsten Sendung des Bayerischen Fernsehens „Fastnacht in Franken“, eine Sonderedition ihrer Wurstspezialtitäten „Opas Weißer“, „Mutters“ Leberwurst und „Omas“ Roter“ inszeniert. So zieren einige fränkische Fastnacht-Stars die Gläser der Sonderedition und bringen damit jede Menge gute Laune in die Läden und auf die Brotzeittische in ganz Deutschland.

Mit dabei: das Komödiantenduo Volker Heißmann und Martin Rassau als Waltraut & Mariechen („Opas“ Weißer), die „Altneihauser Feierwehrkapell´n“ („Omas“ Roter) und Bauchredner Sebastian Reich mit seiner Nilpferddame Amanda („Mutters“ Leberwurst).Ab sofort kann die Sonderedition im firmeneigenen Werksverkauf Mehlig & Heller in der Raiffeisenstraße in Veitshöchheim und im Mehlig´s Main Center in Veitshöchheim gekauft werden. Ab Mitte Januar steht die Sonderedition „Fastnacht in Franken“ in ca. 2000 Märkten in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen, Thüringen bei EDEKA Markt, E-Center, Marktkauf, Real, Kaufland, REWE und REWE Center im Laden und sorgen für gute Laune in den Haushalten.Die Live-Sendung wird am 22. Februar 2019 ausgestrahlt.