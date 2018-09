Jugendforum und Festival in Kiten

160 engagierte junge Menschen aus 19 Ländern nahmen am 10. Forum-Festival in Kiten teil. Im Jubiläumsjahr drehte sich das Festivalprogramm um ein "Life-Balance-Rad", das als Harmonieinstrument eingesetzt wurde. Das Bildungsprogramm umfasste Veranstaltungen und Seminare zu den Themen "Persönliche Kompetenzen", "Soziale Verantwortung" und "Community Management", sowie Meisterklassen, Aufführungen, Diskussionsrunden, Rollenspiele und Strategie-Sessions.Wie es nun im "Jamal"-Jugendcamp schon immer Tradition ist, fanden vielfältige Umweltaktionen statt. Das Symbol des Forum-Festivals "Wir sind für Frieden in der ganzen Welt" ist der weiße Sibirische Kranich "Sterh", ein sehr seltener Vogel (auch Nonnenkranich oder Schneekranich genannt). Der Bestand von weniger als 3000 Tieren geht rasch zurück. Besonders stark betroffen sind Westsibirische Kraniche, nur etwa 20 Tiere leben noch in der Natur.Ein Highlight im diesjährigen Kulturprogramm war das große Jubiläumskonzert, das im bulgarischen Primorsk stattfand und auch musikalisch auf die bewegte Erfolgsgeschichte des Festivals zurückblickte.Im Laufe seiner 10-jährigen Geschichte vereinte das Forum-Festival, das bereits zum zehnten Mal vom Jamalo-Nenetzk an der Bulgarischen Schwarzmeerküste veranstaltet wurde, junge Menschen aus mittlerweile 40 Ländern. Die sprachliche Kommunikation findet auf Russisch statt. Für die Festivalteilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus aller Welt kamen, war die mehrsprachige Kommunikation kein Problem: Schließlich ist Russisch eine ihrer Muttersprachen.Bilderquelle: © www.jugbi-ev.de