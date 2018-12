Miss Franken Classic will Topmodel of the World werden!

NÜRNBERG (nf) - Die schönsten Frauen der Welt tummeln sich gerade bei Sonnenschein und 25 Grad in Ägypten (Hurghada) im eleganten Meraki Resort.

Dort finden momentan die Vorbereitungen für die Wahl zum Topmodel of the World statt. Mit dabei: Scarlett de Mesa (24). Die Fränkin (Dritte der Miss Deutschland 2018, MIss Dirndl 2018 und Miss Franken Classic 2012/2013) tritt für Deutschland an und will trotz der starken Konkurrenz die Krone unbedingt nach Hause holen. Begleitet wird Scarlett bei ihrer Mission u.a. von der Miss Franken Classic 2017/2018 Diana Lisak. Das große Finale findet am 15. Dezember 2018 statt. Wir drücken die Daumen!