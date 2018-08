Neue Kraftprotze von Volkswagen: Atlas Tanoak Concept und Cross Sport vorgestellt

(ampnet/mue) - Volkswagen hat im Rahmen der Monterey Car Week auf dem Golfplatz im kalifornischen Pebble Beach zwei Studien auf Basis des siebensitzigen US-SUV Atlas vorgestellt.

Der Atlas Cross Sport soll im nächsten Jahr in Serie gehen; die Studie hat einen Plug-in-Hybridantrieb mit 360 PS (265 kW) Sytemleistung und bis zu rund 40 Kilometern rein elektrischer Reichweite. Eine zweite Version des Concept Cars mit einem Hybridantrieb ohne externe Batterie-Ladefunktion (HEV) entwickelt 314 PS (231 kW).Nicht fehlen darf in Nordamerika ein Pick up – der Atlas Tanoak Concept ist allerdings vorerst noch Zukunftsmusik und wird von einem 280 PS (206 kW) starken V6-Benziner angetrieben. Volkswagen zeigt mit der Studie den ersten Pick up auf Basis des variablen „Modularen Querbaukasten“ (MQB). Bis zur B-Säule gleichen sich Pick up und SUV in der Silhouette stark, die Türgriffe der Fondtüren sind nahezu unsichtbar in die C-Säulen der Doppelkabine integriert. Das Konzeptfahrzeug ist nach einer Baumart benannt, die an der US-Pazifikküste beheimatet ist und bis zu 45 Meter hoch wird.