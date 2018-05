Entspannt und sicher in den Sommer – mit Rollläden und Sonnenschutz

(akz-o/mue) - Komfortable Sonnenschutzprodukte sorgen vor allem im Frühjahr und Sommer für Entspannung auf Balkon und Terrasse.

Fachbetriebe des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks weisen immer wieder auf den praktischen Nutzen der Multitalente Rollläden, Markisen & Co. hin. In den Ausstellungsräumen der Fachbetriebe erhalten Interessenten eine ausführliche und persönliche Beratung sowie einen Überblick über verschiedene Produkte.Moderne Antriebs- und Steuerungstechnik übernimmt das Auf- und Abfahren von Rollläden, das mühsame Kurbeln von Markisen per Hand entfällt immer öfter. Fernsteuerungen, Sensoren oder Zeitschaltuhren erhöhen zudem den Komfort. Blendet die Sonne bei der gemütlichen Kaffeetafel auf der Terrasse, genügt meist ein Knopfdruck. Vor allem im Frühjahr ist das Wetter häufig wechselhaft, weshalb zusätzliche Wettersensoren praktisch, sind. Diese reagieren auf Sonne, Regen oder Wind und lassen Rollläden sowie Markisen automatisch ein- oder ausfahren. Zieht zum Beispiel ein Unwetter auf, fährt der Antrieb die Markisen schnell wieder ein und schützt sie so vor Schäden. Per App lassen sich die Sonnenschutzprodukte zu jeder Zeit auch von unterwegs steuern, darüber hinaus können sie von R+S-Fachbetrieben auch nachträglich in Smart-Home-Systeme eingebunden werden.Damit der Sommerurlaub nicht durch die Sorge um das eigene Heim getrübt wird, gibt es auch Rollläden mit einbruchhemmender Wirkung. Ausgerüstet mit verstärktem Rollladenpanzer, Führungsschienen und Hochschiebesicherungen hält ein solcher Rollladen im geschlossenen Zustand auch grober Gewalt stand, sodass der Einbrecher meist aufgibt. Eine Zeitschaltuhr simuliert mit dem Öffnen und Schließen der Rollläden zudem die Anwesenheit der Bewohner. Die Position lässt sich mit einer Smart-Home-Verknüpfung auch von unterwegs prüfen – ein gutes Gefühl, auch im Urlaub zu wissen, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Übrigens: Bestehende Rollläden und Sonnenschutzanlagen lassen sich problemlos nachrüsten.Informationen zu Fachbetrieben und zum Thema Sonnenschutz rund ums Haus gibt es unter www.rollladen-sonnenschutz.de. Hier findet man auch Anregungen zu Modernisierung, Energieeffizienz und Hausautomation.