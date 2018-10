Harmonisch tanzende Flammenspiele

(akz-o/mue) - Sei es zu feierlichen Anlässen oder einfach im Alltag, ob festliche Tafel oder gemütliche Runde: Es sind die Accessoires und Details, die den feinen Unterschied machen.



Eine Qualität, die Feuer von Natur aus innehat. Verleiht es doch mit seinem einzigartigen Flair vielen Momenten erst den richtigen Glanz. Umso schöner, dass die eleganten Designobjekte von Spartherm genau dies überall und zu jeder Zeit ermöglichen. Als einer der führenden Hersteller für moderne Feuerungstechnik in Europa bietet das deutsche Unternehmen mit seiner Bioethanol-Serie „ebios-fire“ pure Flexibilität. Zum Beispiel mit dem Kaminmodell „Elipse Base Mini“ aus hochwertigem Edelstahl. Ganze 70 cm lang ist es nicht nur platzsparend, sondern mit seinem Gewicht von rund 10 kg auch gut zu transportieren. Durch die ovale Gehäuseform, die in vier verschiedenen Farben erhältlich ist, macht es auf jedem Tisch und in jedem Ambiente eine gute Figur. Die zwei Glaspaneele reflektieren dabei das harmonisch tanzende Flammenspiel gleich mehrfach. Und der 1,2-Liter-Tank sorgt für ganze drei Stunden Feuervergnügen. Oder die edle „LaVela“-Reihe: In zwei Modellvarianten – midi und grande – und neun verschiedenen Größen von 28 bis 120 cm sind die Feuerobjekte eine stilvolle Alternative sowohl zu tropfenden Kerzen auf dem Tisch als auch zu rußenden Wachsfackeln im Außenbereich. Ebenfalls aus rostfreiem Edelstahl hergestellt beträgt die Brenndauer je nach Modell bis zu sechs Stunden, wobei die Flammenhöhe der Variante „grande“ stolze 25 cm erreicht. Geschützt durch einen Glaszylinder bietet das mehr als nur Genuss für Liebhaber – es ist eine ganz besondere Art, das Feuer stilvoll in Szene zu setzen.Die Sicherheit wird wie bei allen Produkten groß geschrieben – die patentierte Technologie sorgt mit ihrem Dochtbrenner für eine verpuffungsfreie Zündung, die TÜV-getestet und zertifiziert ist. Zusätzlich zeigt das thermochrome Flammensymbol auf den Modellen mit einem Farbwechsel von Rot auf Schwarz an, wann das Gerät abgekühlt ist und nachgefüllt werden kann. Der sichere Verschluss des Brennersystems garantiert übrigens, dass auch bei versehentlichem Umstoßen kein Bio-Ethanol austritt.