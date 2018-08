So kommt der Reizdarm zur Ruhe

REGION (Whites Lines Medienservice/vs) - In Deutschland leiden mehr als sieben Millionen Menschen unter dem sogenannten Reizdarmsyndrom (RDS). Als häufigste Symptome treten Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, Verstopfung und Blähbauch auf. Im Fokus der Wissenschaftler steht als Therapie unter anderem ein natürlicher, von der Welt-Gastroenterologen-Organisation (WGO) offiziell empfohlener Wirkstoff, der auch in Deutschland verfügbar ist.

Die Darmflora effektiv stärken

Milliarden Mikroorganismen leben in unserem Darm in einem fein ausgewogenen Gleichgewicht. Diese "Darmflora" ist unbedingte Voraussetzung für eine robuste Gesundheit, psychisches Wohlbefinden und starke Abwehrkräfte, vor allem aber für einen gesunden Darm. Entstehen hier Störungen, sprechen Experten von einer "Dysbiose" und sehen genau darin die eigentliche Ursache für das Reizdarmsyndrom.Was aber lässt sich tun gegen dysbiotische Störungen? "Heute gelten Probiotika, das sind nützliche Darmbakterien in konzentrierter Form, als ein Mittel der Wahl", meint Dr. Wolfgang Grebe, Arzt für innere Medizin aus Frankenberg. Besonders bewährt sich ein probiotischer Bakterienstamm mit dem komplizierten Namen 'Bifidobacterium infantis 35624', der aufgrund der sehr guten klinischen Datenlage von der Welt-Gastroenterologen-Organisation (WGO) offiziell als "am besten wirksam gegen Reizdarm" empfohlen wird. Dieser seit mehr als 15 Jahren intensiv erforschte, weltweit am häufigsten zur Behandlung von Reizdarm eingesetzte Bakterienstamm ist auch in Deutschland erhältlich (Alflorex, Kapseln, rezeptfrei in Apotheken). Der international renommierte Reizdarm-Experte Prof. Eamonn Quigley (Chefarzt des Houston Memorial Hospitals, USA) bezeichnet das Präparat als "eines der wenigen probiotischen Produkte, die auf einer wirklich wissenschaftlichen Basis entwickelt und in hochwertigen klinischen Studien getestet wurde". Wie effektiv dieses besondere Darm-Bakterium bei RDS wirkt, zeigte sich eindrucksvoll in einer groß angelegten Studie, die speziell Frauen mit Reizdarm-Problemen untersuchte (Quelle: Whorwell PJ. Et al. Efficacy of an encapsulated probiotic Bifidobacterium infantis 35624 in women with irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2006; 101(7): 1581-1590). Bei mehr als 60% der Patientinnen stellte sich bereits nach einer vierwöchigen Einnahme von nur einer Kapsel täglich eine sehr deutliche Verbesserung der Beschwerden ein. Für die Studienleiter besonders bemerkenswert: Es besserten sich praktisch alle für Reizdarm typischen Symptome.