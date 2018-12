Gitarrenvirtuosen in Brunn

Am Freitag, 25. Januar, gibt es um 19.30 Uhr bei „Kultur in Brunn“ ein Schmankerl der besonderen Art: das brandneue Programm der beiden renommierten Gitarristen Werner Acker und Ignaz Netzer.

Dabei trifft Werner Acker, Hochschuldozent für filigrane Jazzgitarre, auf den Blueser Ignaz Netzer. Netzer steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne und blickt auf über 2000 Konzerte in vielen Ländern Europas zurück. Er veröffentlichte 15 Tonträger und spielte u.a. mit Alexis Korner, Champion Jack Dupree und Barbara Dennerlein. Die „Süddeutsche Zeitung“ bezeichnete den Gewinner des German Blues Awards 2015 wegen seiner authentischen Interpretation schwarzer Musik „Bluesmagier“. Acker ist Dozent an der Musikhochschule Stuttgart für Gitarre (Jazz/Pop) und in vielerlei Musikrichtungen zu Hause. Auf großen Bühnen in Konzerthäusern und Festivals war er unter anderem mit Helen Schneider, Wolfgang Dauner und Ute Lemper zu hören.Die beiden Saitenzauberer liefern einen hochkarätigen Musikcocktail aus Folk, Gospel, Pop, Blues und Jazz; umrahmt von balladesken Eigenkompositionen. Diese beiden Schwaben sollte man sich nicht entgehen lassen.Kartenreservierungen bei Reinhard Figel unter Telefon 0151 22900120 oder an figel1947@t-online.de per E-Mail.