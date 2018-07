Sportbetrieb läuft: MTG-Turnhalle freigegeben

ERLANGEN (pm/mue) - Nach 22 Monaten Bauzeit können seit einigen Tagen Schule und Vereine die helle, großzügige und modern ausgestattete neue Turnhalle des Marie-Therese-Gymnasiums (MTG) in der Fichtestraße nutzen.

Die Fertigstellung hatte sich durch einen Brandschaden verzögert. „Trotz der notwendigen Maßnahmen, um den damals halbfertigen Bau von den Belastungen mit Rauch und Ruß zu befreien, konnte der Sportbetrieb noch vor den Sommerferien aufgenommen werden“, freut sich Planungs- und Baureferent Josef Weber. „Schulen und Sportvereine haben in unserer Stadt großen Bedarf an ausreichenden Hallenkapazitäten. Wir gehen diese Herausforderung in allen Stadtteilen konkret an. Ein erster wichtiger Schritt ist nun getan“, so Oberbürgermeister Florian Janik. In den etwa 5,7 Millionen Euro teuren Hallenbau flossen Fördermittel des Freistaats Bayern in Höhe von 1,5 Millionen Euro ein; der Festakt, mit dem die Schulgemeinschaft die Freude über die neue Halle zum Ausdruck bringen will, findet zu Beginn des neuen Schuljahres – am 2. Oktober – statt.Nach Inbetriebnahme der neuen Turnhalle und dem Abschluss der Abiturprüfungen beginnt jetzt die Generalsanierung des Schulgebäudes, die sich in sechs Bauabschnitten über eine Zeit von fünf Jahren erstrecken wird. Die Gesamtkosten werden auf 16,2 Millionen Euro geschätzt, der Freistaat fördert mit 7,4 Millionen Euro.