Romantik im Pfarrhof - 20. Adventsmarkt in Poppenreuth

POPPENREUTH (pm/ak) - Der Poppenreuther Adventsmarkt öffnet am 1. und 2. Dezember, dem ersten Adventswochenende, wieder die Pforten und präsentiert sich im festlichen Gewand.

Auch in diesem Jahr wartet der Adventsmarkt wieder mit einem umfangreichen Rahmenprogramm auf. Traditionell eröffnet Fürths Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung um 11.00 Uhr den Markt. Anschließend gibt es alle 30 Minuten Chöre, Solisten, Weihnachtliches und Besinnliches auf der Bühne vor der Pfarrscheune. Ganz besonders sei in diesem Zusammenhang auf die Kirchenführungen mit Jörg Sandreuther (Samstag, 15 Uhr) und Christian Schmidt-Scheer (Sonntag, 16 Uhr) hingewiesen. Am Samstag um 14.30 Uhr stattet das Fürther Christkind dem Markt einen Besuch ab. Es erzählt Geschichten für Klein und Groß. Rund um den Pfarrhof und die Pfarrscheune gibt es an beiden Tagen handwerkliche Vorführungen, Kinderschminken, und viele weitere Highlights. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.