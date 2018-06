B2Run – „Gemeinsam.Aktiv“ mit dem Marktspiegel

MarktSpiegel verlost 15 mal zwei Startplätze!



NÜRNBERG – Am 24. Juli 2018 macht Deutschlands größte Firmenlaufmeisterschaft erneut Halt in der Frankenmetropole. Ab 18 Uhr geht es gemeinsam mit Chefs und Kollegen auf die rund sechs Kilometer lange Strecke um den Nürnberger Dutzendteich. Der Marktspiegel ist auch in diesem Jahr wieder mit einem Laufteam vertreten.

Dafür suchen wir unter unseren Leserinnen und Lesern motivierte Mitläufer und verlosen 15 x 2 Startplätze!

Nur noch wenige Wochen, dann zeigen sich die fränkischen Unternehmen wieder von ihrer sportlichen Seite! Am Dienstag, 24. Juli 2018, startet am Nürnberger Dutzendteich die achte Auflage des fränkischen Firmenlaufs mit der einzigartigen Atmosphäre. 153.296.700 absolvierte Schritte, 8.516.400 verbrannte Kalorien und 110.250 zurückgelegte Kilometer – so fiel die beeindruckende Bilanz des B2Run 2017 aus.In diesem Jahr werden erneut rund 17.500 Teilnehmer aus 650 Unternehmen zu der Laufserie erwartet – mit dabei sind sowohl die großen Konzerne aus der Region als auch die mittelständischen Firmen und kleinen Betriebe. Ab 18 Uhr geht's los mit der schweißtreibenden Angelegenheit, bei der jeder – vom Nordic Walker und Hobbyläufer bis hin zum Spitzensportler – teilnehmen kann.Auch das Marktspiegel-Team schnürt die Laufschuhe und wird "Gemeinsam.Aktiv" - wir brauchen aber noch tatkräftige Unterstützung und verlosen daher unter unseren Lesern 15 x 2 Startplätze in unserer Mannschaft! Gesucht sind Sportsgeister, Teamplayer und Motivationsbiester – die Platzierung ist für uns eher zweitrangig, nur das Dabeisein und der Spaß zählen! Und natürlich werden wir im Anschluss unsere sportlichen Aktivitäten noch ausgiebig feiern!Alle weiteren Informationen zum B2Run Nürnberg finden Sie hier: http://www.b2run.de/nuernberg/ Sie wollen dabei sein? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort „B2Run“ als Betreff). Oder Sie machen gleich hier auf der Seite mit! Teilnahmeschluss ist der 25. Juni 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.