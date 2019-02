Handball-Hammer exklusiv! MarktSpiegel verlost 100 Tickets fürs HCE-Heimspiel

REGION - Nach dem kometenhaften Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga geht der HC Erlangen in dieser Saison wieder in der höchsten Spielklasse an den Start.

Am Donnerstag, 21. Februar, trifft der HCE in der Arena NÜRNBERGER Versicherung auf den Bergischen HC. Dieser Gegner, alles andere als ein normaler Aufsteiger, wird die Mannschaft um Kapitän Michael Haaß vor eine schwierige Aufgabe stellen. Die Aufsteiger vom BHC spielen eine starke Saison, haben international erfahrene Spieler dabei. Aber der HCE will sich für die Auswärtsniederlage am 3. Spieltag revanchieren! Der MarktSpiegel verlost zusammen mit dem HCE 50x2 Karten für das Spiel. So können Sie mitmachen: Direkt hier auf der MarktSpiegel-Homepage oder über den Facebook-Auftritt des MarktSpiegels. Gewinnfrage beantworten: "Gegen welchen Verein spielt der HCE am 21. Februar?"Bis spätestens 19.02.2019, 23.59 Uhr antworten. Die Gewinner werden informiert. Rechtsweg ausgeschlossen. Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte: Karten können auch im Internet bestellt werden.