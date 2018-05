MarktSpiegel und MCN verlosen exklusiv 100 Drei-Tages-Karten für den Norisring!

NÜRNBERG (mask) – Das wird die schärfste PS-Fete Deutschlands! Bis zu 150.000 Motorsportfans werden vom 22. bis 24. Juni wieder an den Dutzendteich kommen, wenn der Rennzirkus der DTM Nürnberg auch 2018 zum fränkischen Monaco macht!

Die Zutaten sind legendär und im 76. Jahr bewährt: Der einzige Stadtkurs im Rennkalender. 2,3 Kilometer. Vier Kurven um die Steintribüne. Die Autos (mehr als 500 PS, 0-100 km/h in 2,6 Sekunden) brettern so dicht wie nirgendwo sonst an den Zuschauern vorbei – mit bis zu 280 Sachen Richtung Grundigkehre. Drumherum werden (meist bei Gluthitze) jedes Jahr 15.000 Liter Bier und 20.000 Bratwürste verputzt.Der MarktSpiegel verlost exklusiv mit dem Motorsport Club Nürnberg (MCN) 100 Drei-Tages-Tickets (Wert jeweils 60 Euro) fürs ganze Rennwochenende! Schnell mitmachen und 50x2 Karten gewinnen im Internet hier auf www.marktspiegel.de. Oder eine E-Mail schicken an:gewinnspiel@marktspiegel.de. Betreff: Norisring. Auch bei Facebook geht‘s: Gewinnspiel-Post auf unserer Facebook-Seite kommentieren! Teilnahmeschluss ist Montag, 11. Juni, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail oder Facebook benachrichtigt. Rechtsweg ausgeschlossen. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram.P.S.: Wer kein Losglück hat, bekommt seine Tickets aufnorisring.de vom MCN, Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg.